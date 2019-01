Nächster katholischer Weltjugendtag 2022 in Lissabon

Der nächste Weltjugendtag der katholischen Kirche wird im Jahr 2022 in Portugals Hauptstadt Lissabon stattfinden. Das gab der Vatikan am Sonntag kurz nach dem Abschlussgottesdienst des diesjährigen Katholikentreffens in Panama-Stadt bekannt.

SN/APA (AFP)/MARVIN RECINOS Der Papst beendet Weltjugendtag in Panama