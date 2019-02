Nächster NATO-Gipfel im Dezember in London

Der nächste Gipfel der NATO-Staats- und Regierungschefs findet im Dezember in London statt. Das Bündnis werde in Großbritannien den 70. Jahrestag seiner Gründung begehen, teilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel mit. London sei Sitz des ersten NATO-Hauptquartiers gewesen.

