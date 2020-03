Nächstes Demokraten-Duell bei US-Vorwahlen

Im Duell der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders findet am Dienstag der nächste große Vorwahl-Tag statt. Abgestimmt wird in vier US-Staaten: Arizona, Florida, Illinois und Ohio. Insgesamt geht es um 577 Stimmen von Delegierten für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer, bei dem der Präsidentschaftskandidat der Partei am Ende offiziell gekürt wird.

