Nächtliche russische Drohnenangriffe auf die Ukraine

Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Dienstag sein Nachbarland mit 36 Drohnen angegriffen. 27 der Drohnen des iranischen Typs Schahed seien abgefangen und zerstört worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ziel des Angriffs seien die Oblaste Odessa, Mykolajiw und Cherson gewesen.

Die Regionalregierung von Cherson erklärte auf Telegram, am Montag hätten die russischen Streitkräfte 79 Angriffe vorgenommen. Im Einsatz seien Mörser, Artillerie und Drohnen gewesen. Vier Menschen seien verletzt und mehrere Gebäude beschädigt worden.

Am Montag war in der Ukraine zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Einmarsches der Kommandant der Gebietsverteidigungskräfte ausgewechselt worden. Staatspräsident Präsident Wolodymyr Selenskyj setzte per Erlass Generalmajor Anatolij Barhylewytsch als neuen Chef ein. Zuvor war Ihor Tanzjura im gleichen militärischen Rang entlassen worden. Tanzjura hatte den Posten seit Mai vergangenen Jahres bekleidet. Zu den Gründen der Entlassung wurde bis zum Nachmittag nichts bekannt.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 19 Monaten gegen die russische Invasion. Die Gebietsverteidigungskräfte sind als Teilstruktur der Armee vor allem für die Organisation der Verteidigung in den Regionen verantwortlich. Barhylewytsch hatte seit 2020 bereits am Aufbau der Gebietsverteidigungskräfte mitgewirkt.

Selenskyj wird Dienstagmittag in der rumänischen Hauptstadt Bukarest zu einem Staatsbesuch erwartet. Auf dem Programm stehen Treffen mit seinem rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis, mit Ministerpräsident Marcel Ciolacu und den Präsidenten der beiden Parlamentskammern. Geplant ist zudem eine Rede des ukrainischen Präsidenten vor dem rumänischen Parlament. Selenskyjs Gespräche in Bukarest dürften zum einen weitere militärische und humanitäre Unterstützung für die kriegsgebeutelte Ukraine betreffen, zum anderen aber auch den Anstieg der russischen Luftangriffe auf die Infrastruktur der ukrainischen Donau-Häfen in wenigen hundert Metern Entfernung zur rumänischen Grenze.