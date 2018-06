Nahles gegen Untersuchungsausschuss in Bamf-Asylaffäre

Die SPD lehnt einen Untersuchungsausschuss zur Asylaffäre im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) derzeit ab. "Einen Untersuchungsausschuss zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich nicht für notwendig an", sagte SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles in einem am Sonntag aufgezeichneten ARD-Interview. Bis zur Einsetzung eines solchen Gremiums dauere es Wochen.

SN/APA (dpa)/Ralf Hirschberger Nahles im ARD-Sommerinterview