Nancy Pelosi: Geschickt, zielstrebig und Feindbild

Nancy Pelosi war Zielscheibe des Hasses der US-Rechten. Die raffinierte Verhandlerin wird den Demokraten fehlen.

Am Schluss klatschten sogar einige Republikaner. Als Nancy Pelosi (82) am Donnerstag im Repräsentantenhaus in einer 15 Minuten dauernden Rede ihren Rücktritt als Chefin der demokratischen Fraktion bekannt gab, da zollten ihr auch einige politische Gegner Respekt. Schließlich ist Pelosi eine historische Figur - die erste Frau im Amt des Speakers, wie die Vorsitzende des Repräsentantenhauses in Washington genannt wird. Gleich zwei Mal, von 2007 bis 2011 und seit 2019, übte "Madam Speaker" diesen Posten aus und gab damit in ...