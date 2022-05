Nancy Pelosi überraschend in Kiew: "Weitere Hilfe ist auf dem Weg"

Die USA unterstützen die Ukraine mit milliardenschweren Militärhilfen. Kippt nun das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld?

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat unangekündigt Kiew besucht und dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Der Besuch fand am Samstag statt. Ein Sprecher Pelosis teilte mit: "Unsere Delegation ist nach Kiew gereist, um eine unmissverständliche und schallende Botschaft an die ganze Welt zu senden: Amerika steht fest an der Seite der Ukraine."

Pelosi bekräftigte in einer Erklärung, "dass weitere US-Hilfe auf dem Weg" sei. Es werde in Washington gerade daran gearbeitet, die von Präsident ...