"Narcobarbies": Frauen steigen in der Mafia auf

In Mexiko und Kolumbien findet man immer mehr Frauen im mittleren Management des organisierten Verbrechens.

Sie war überall. Im Gerichtssaal, in den Medien, in den sozialen Netzwerken. Emma Coronel fühlte sich offensichtlich unangreifbar. Die Gattin des Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán, war sicher, dass ihr von der US-Justiz keine Gefahr drohte. Während dem weltbekannten Chef des Sinaloa-Kartells 2018 und 2019 in New York der Prozess gemacht wurde, sprach sie in Interviews über ihre Gefühle, die gemeinsamen Zwillinge, trat in Realityshows auf und wollte ein Modelabel mit den Initialen von Guzmán gründen. Nur über das Geschäft ...