Naruhito besteigt Japans Kaiserthron - Van der Bellen dabei

Japans neuer Kaiser Naruhito wird am Dienstag in einer jahrhundertealten Zeremonie vor der Welt seine Inthronisierung verkünden. Am Festakt der Thronbesteigung werden rund 2.500 Menschen, darunter Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus fast 200 Ländern, teilnehmen. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer sind für diesen Anlass nach Japan gereist.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Bundespräsident Van der Bellen in Japan zu Gast