Nationalratspräsident Sobotka erhält ungarische Auszeichnung

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) erhält am Mittwoch eine hohe staatliche Auszeichnung Ungarns. Das Komturkreuz mit dem Stern des Ungarischen Verdienstordens wird ihm von seinem ungarischen Amtskollegen László Kövér in der ungarischen Botschaft in Wien überreicht.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Komturkreuz mit dem Stern des Ungarischen Verdienstordens für Sobotka