Nationalratspräsident Sobotka zu Antrittsbesuch in Berlin

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) absolviert Mittwoch und Donnerstag einen Antrittsbesuch in Berlin und wird dabei von Vertretern der Parlamentsklubs der ÖVP, FPÖ, Neos und der Liste Pilz begleitet. Die SPÖ hat auf eine Teilnahme verzichtet. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch des Deutschen Bundestags und ein Treffen mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Die von ihm angestrebte Äquidistanz sei ihm auch bei Auslandsbesuchen mit Blick auf Verbesserung der parlamentarischen Abläufe wichtig, meinte Sobotka im Vorfeld des Berlin-Besuchs. Dementsprechend sei es für ihn wesentlich, dabei auch die unmittelbare Abstimmung mit Klubobleuten und Vertretern der unterschiedlichen Parteien im Parlament zu suchen.

Neben dem Treffen mit Schäuble sind Gespräche mit dem Kanzleramtsminister und geschäftsführenden Finanzminister Peter Altmaier sowie Finanzstaatssekretär und CDU-Nachwuchshoffnung Jens Georg Spahn, Start-up-Unternehmern und Wissenschaftern geplant. Beim Besuch des Bundestags stehen Verbesserungspotenziale des österreichischen Parlamentarismus im Fokus. Den Deutschen Bundestag sieht Sobotka nämlich durchaus als Vorbild in vielen Bereichen. "Es geht natürlich nicht immer darum, alles bei uns in Frage zu stellen. Ich stehe aber ganz klar für einen Weg, der Gutes am österreichischen Parlamentarismus erhalten, aber Besseres aus anderen Ländern ermöglichen soll", so Sobotka.

