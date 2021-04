NATO: Afghanistan-Abzug "hat begonnen"

Die NATO hat den Rückzug ihrer Mission aus Afghanistan gestartet. "Dieser Abzug hat begonnen", sagte ein NATO-Vertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die NATO war mit ihrem Einsatz "Resolute Support" zur Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte bisher noch mit rund 9600 NATO-Soldaten am Hindukusch, darunter rund 1100 deutsche Bundeswehrsoldaten.

Das österreichische Bundesheer ist mit 16 Soldaten an der NATO-geführten Ausbildungsmission RSM (Resolute Support Mission) in Afghanistan beteiligt. Die Planungen für den Abzug der österreichischen Soldaten laufen "in enger Abstimmung mit unserem Bündnispartner Deutschland", hatte Verteidigungsministeriums-Sprecher Michael Bauer unlängst auf APA-Anfrage erklärt.