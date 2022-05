NATO-Beitritt: Was Erdoğan für seine Zustimmung will

In Schweden fanden viele türkische Regierungskritiker Asyl. Der türkische Präsident fordert nun ihre Auslieferung - als Preis für seine Zustimmung zur NATO-Norderweiterung.

Noch sitzt Amineh Kakabaveh als unabhängige Abgeordnete im schwedischen Reichstag. Doch wenn es nach dem türkischen Botschafter in Stockholm, Hakki Emre Yunt, geht, kommt sie schon bald in der Türkei hinter Gitter. Der Diplomat verlangt die Auslieferung der 52-Jährigen - als Bedingung für die Zustimmung der Türkei zum NATO-Beitritt Schwedens. Er sieht in ihr eine Repräsentantin der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK.

Kakabaveh hat iranisch-kurdische Wurzeln. Sie kämpfte im Iran in einer kurdischen Guerillabewegung, bevor sie als 19-Jährige über ...