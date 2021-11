NATO berät über russischen Aufmarsch

Im Osten Europas wachsen Sorge und Furcht. Der Kreml zieht eine gewaltige Streitmacht nahe der Ukraine zusammen.

Erst die Eskalation zwischen Belarus und Polen, nun die Ukraine: Im Osten Europas wächst die Sorge. Erstmals in der Geschichte der NATO treffen sich die 30 Außenminister der Allianz in einem Mitgliedsland, das an Russland grenzt: In Riga, der Hauptstadt Lettlands.

Auf zwei Tage ist das Treffen angesetzt. Moskaus Auftreten wird das Hauptthema sein. Der deutsche Ressortchef Heiko Maas warnte: "Für jede Form der Aggression müsste Russland einen hohen Preis zahlen." Auch sein US-Kollege Antony Blinken drohte dem ...