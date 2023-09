NATO-Chef Stoltenberg besucht Kiew

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die Ukraine besucht. Der Norweger traf am Donnerstag in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Stoltenberg, die Ukraine mache bei ihrer Gegenoffensive sukzessive Boden gut. Die russische Armee würde für die imperialistische Illusion der Regierung in Moskau kämpfen, so der Chef der Militärallianz.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Bereits zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn besuchte der NATO-Chef Kiew