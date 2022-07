NATO-Erweiterung für Finnland und Schweden wird beschlossen

Im Hauptquartier der NATO in Brüssel sollen an diesem Dienstag die für die Aufnahme von Schweden und Finnland notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet werden. An der Zeremonie am Vormittag (10.00 Uhr) sind Vertreter aller 30 Mitgliedstaaten beteiligt. Mit der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle ermächtigen die Regierungen der NATO-Länder den Generalsekretär des Bündnisses, Jens Stoltenberg, Schweden und Finnland offiziell zur Mitgliedschaft einzuladen.

SN/APA/AFP/VALERIA MONGELLI Schweden und Finnland vor offizieller Aufnahme in das NATO-Bündnis