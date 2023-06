NATO-Gipfel 2024 soll in Washington stattfinden

Der nächste NATO-Gipfel nach dem in einem Monat in Vilnius anstehenden Treffen soll einem Zeitungsbericht zufolge in Washington stattfinden. Das Spitzentreffen im Jahr 2024 sei in der US-Hauptstadt für Juli geplant, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf NATO-Diplomaten.

BILD: SN/APA/NTB/HANNA JOHRE NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg