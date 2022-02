NATO: Online-Sondergipfel zu russischem Angriff auf Ukraine

Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten werden am Freitag zu einer Sondersitzung zu Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenkommen. Die Beratungen sollen am Freitagnachmittag per Videokonferenz erfolgen, wie es am Donnerstag in der NATO-Vertretung in Brüssel hieß. Eine Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine sei aber nicht geplant, erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag.

SN/APA/AFP/JOHN THYS NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg