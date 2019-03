NATO ruft Russland zur Einhaltung des INF-Vertrags auf

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat an Russland appelliert, sich wieder an das INF-Abrüstungsabkommen für nukleare Mittelstreckenraketen mit den USA zu halten. "Die NATO will keinen neuen Kalten Krieg, wir wollen kein neues Wettrüsten und rufen Russland auf, den INF-Vertrag wieder einzuhalten", erklärte Stoltenberg am Freitag in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Stoltenberg zu Gast bei Borissow in Bulgarien