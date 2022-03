NATO setzt auf Abschreckung

Putins Angriff auf die Ukraine hat die Sicherheitslage in Europa verändert - und zwar langfristig, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt: "Es ist eine neue Realität. Es ist ein neues Normal." Dafür will sich das Bündnis rüsten.

Nach und nach trafen die politischen Spitzen der NATO-Staaten Donnerstagfrüh im Hauptquartier des Bündnisses in Brüssel ein. Komplett machte die Runde ein Gast, der sich wie zuletzt häufig per Video zuschaltete: Wolodymyr Selenskyj. Der ukrainische Präsident suchte um weitere Hilfe an. Die NATO-Staatschefs suchten einen Fahrplan durch die Sicherheitskrise. Ein Umriss der Ergebnisse des Treffens.

Aufrüsten

Kurzfristig wird die NATO die Truppen an ihrer Ostflanke weiter verstärken. 40.000 Mann sind bereits in der Region, darunter vier ...