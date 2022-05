NATO wächst im Norden Europas

Russland bekommt einen unwillkommenen Nachbarn und die westliche Allianz zwei willkommene Mitglieder.

Schweden will einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO stellen. "Wir verlassen eine Ära und treten in eine neue ein", sagte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm. Der Antrag soll in dem kommenden Tagen gemeinsam dem Nachbarn Finnland eingereicht werden. Bei der Debatte im Parlament unterstützte eine Mehrheit den Antrag. Nur Grüne und Linke sind dagegen. Sie haben 43 von 349 Sitzen im schwedischen Reichstag.

"Es gibt viel in Schweden, das es wert ist, ...