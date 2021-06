NATO will Beistandspflicht auf Weltraum ausdehnen

Bei dem NATO-Gipfel am kommenden Montag soll nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg eine neue Strategie für die Abwehr von Cyberangriffen beschlossen werden. Ziel sei es, dafür zu sorgen, dass man über starke technische Fähigkeiten sowie geeignete militärische Planungen und politische Konsultationen verfüge, sagte der Norweger am Freitag in Brüssel. Es solle anerkannt werden, dass der Cyberraum umkämpft sei.

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Nato-Chef Stoltenberg vor Gipfel