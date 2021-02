NATO will bis zu 4.000 Soldaten in den Irak schicken

Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung hat die NATO den Startschuss für die Ausweitung ihrer Irak-Mission gegeben. Der Einsatz mit derzeit bis zu 500 Soldaten solle schrittweise auf rund 4000 Soldaten erhöht werden, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Beratungen der Verteidigungsminister der Militärallianz am Donnerstag. Die NATO wolle damit verhindern, dass die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wieder an Stärke gewinne.

SN/APA/AFP/JOHN THYS Stoltenberg verkündete den Beschluss in Brüssel