NATO will sich gegen Russland an Ostflanke neu aufstellen

Einen Monat nach Beginn des Ukraine-Kriegs will der Westen bei drei Gipfeltreffen am Donnerstag seine Geschlossenheit gegenüber Russland demonstrieren. Die NATO kündigte zum Auftakt ihres Gipfels in Brüssel eine Neuorganisation an der östlichen Grenze des Bündnisses an. Von China wurde eine klare Positionierung gegen Russland gefordert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in einer Videoschaltung mehr Hilfe für sein Land im Kampf gegen Russland.

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD "Solange wir zusammenstehen, sind wir sicher", so Stoltenberg