Nawalny-Anhänger: "Wir lassen uns nicht einschüchtern"

Nawalny-Anhänger in Nowosibirsk wollen die Macht von Putins Partei brechen. Der Giftanschlag überraschte keinen.

Schockstarre. Das war das Erste, was sich hier, in der Sibirienstraße in Nowosibirsk, ausbreitete. "Alexej war doch erst hier, er hat mit uns gesprochen, hat gelacht, wir fuhren ihn durch die Stadt. Und jetzt ist er vergiftet!", sagen sie im Nawalny-Stab.

Es sind zwei große Räume unweit der Nowosibirsker Kathedrale, wo Plakate mit Kandidaten für die Regionalwahl am 13. September stehen, wo Freiwillige Sticker verteilen, Infobroschüren mit den Konterfeis der Frauen und Männer, die hier Stadtratsabgeordnete werden wollen. ...