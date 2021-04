Nawalny-Anwalt in Russland vom Geheimdienst festgenommen

In Moskau ist am Freitag der prominente Anwalt Iwan Pawlow laut Juristen in seinem Hotelzimmer vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB festgenommen worden. Es habe auch eine Durchsuchung gegeben, teilte die von Pawlow geführte Anwaltsorganisation Komanda 29 im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Organisation vertritt auch die Bewegung um den inhaftierten Regimekritiker Alexej Nawalny. Den Organisationen Nawalnys droht wegen Extremismusvorwürfen ein dauerhaftes Verbot.

SN/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV Die FSB-Zentrale in Moskau