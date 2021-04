Nawalny droht Zwangsernährung im Gefängnis

Dem im Hungerstreik befindlichen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny droht Mitstreitern zufolge die Zwangsernährung. Gefängnismitarbeiter hätten dem inhaftierten Oppositionellen damit gedroht, teilten Nawalnys Mitstreiter am Montag mit. Dieser habe in den vergangenen Wochen 15 Kilogramm an Gewicht verloren.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Paul Zinken Nawalny droht Zwangsernährung