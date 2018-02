Nawalny fordert EU auf, Wahl in Russland nicht anzuerkennen

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny hat die EU-Staaten aufgefordert, die bevorstehende Präsidentenwahl in Russland nicht anzuerkennen. Es gebe Dutzende Millionen Russen, deren Stimme nicht gehört werden könne, weil ihre Kandidaten von der Wahl ausgeschlossen worden seien, sagte der russische Oppositionelle am Mittwoch in einer Videokonferenz mit liberalen Europaabgeordneten in Brüssel.

SN/APA (AFP)/VASILY MAXIMOV Nawalny fordert viel von der EU