"Nawalny ist ein Wendepunkt"

Russland und Europa haben sich immer weniger zu sagen. Vor allem die Achse Moskau-Berlin ist in der Krise. Doch der Tiefpunkt sei noch nicht erreicht, sagt Experte Andrej Kortunow.

Nawalny, die Krim, der Fünftagekrieg in Georgien. Was in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen schiefgelaufen ist, erklärt Andrej Kortunow, der Leiter des regierungsnahen russischen Thinktanks "Russischer Rat für internationale Beziehungen".

Herr Kortunow, die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland waren immer besonderer Natur. Wo haben sich die Partner verloren? Andrej Kortunow: Die einen sagen, es habe 2014 angefangen, mit der Krise in der Ukraine. Die anderen meinen, der Kaukasuskrieg 2008 sei ausschlaggebend gewesen. Wieder andere sehen die ...