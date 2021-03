Nawalny laut Anwälten erneut verlegt

Der inhaftierte russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Anwälte erneut verlegt worden. Nawalny habe das bisherige Gefängnis in der Region Wladimir verlassen, hieß es auf Nawalnys Twitter-Account am Freitag unter Berufung auf seine Anwälte. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass soll der Kreml-Kritiker in die Strafkolonie IK-2 bei Pokrow rund 100 Kilometer östlich von Moskau verlegt worden sein.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Russischer Oppositioneller in Strafkolonie gebracht