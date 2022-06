Nawalny meldet sich nach Verlegung aus neuer Strafkolonie

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben in eine für ihre Härte bekannte Strafkolonie nahe der Stadt Wladimir verlegt worden. "Hallo an alle aus der strengen Strafvollzugs-Zone", schrieb Nawalny am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal. In das Straflager IK-6 Melechowo sei er am Vortag verlegt worden. Er befinde sich aktuell in Quarantäne und habe "nicht viel zu sagen".

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Nawalny in berüchtigtes Straflager IK-6 Melechowo verlegt (Archivbild)