Nawalny-Proteste machen den Staat nervös

Weniger Demonstranten als vergangene Woche marschierten für den Kremlkritiker. Trotzdem reagierte die Polizei mit voller Härte.

Zehntausende Menschen sind Sonntag in Moskau und anderen russischen Städten wieder auf die Straße gegangen. Für die Freilassung von Oppositionsführer Alexej Nawalny - und gegen den "Bunker-Opa", wie ein handgemaltes Plakat Präsident Wladimir Putin betitelte.

In Moskau meldete die Polizei 2000 Teilnehmer an den Demonstrationen. Nach Einschätzung von Beobachtern sind aber mindestens zehntausend unterwegs gewesen. Vielleicht auch doppelt so viele. Die Menge war zu zersplittert für nur annähernd genaue Zahlen.

Wie schon vergangenen Samstag gab es ...