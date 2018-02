Nawalny: Soll während Präsidentschaftswahl ins Gefängnis

Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hat den Behörden vorgeworfen, ihn während der für März angesetzten Präsidentschaftswahl ins Gefängnis stecken zu wollen. "Der geniale Plan ist offenbar, dass ich am 5. April freikomme", schrieb Nawalny am Dienstag in seinem Blog. Die Behörden wollten so verhindern, dass er Oppositionskundgebungen veranstalten könne, meinte der Kreml-Kritiker.

SN/APA (AFP)/VASILY MAXIMOV Der Kritiker des Systems fühlt sich einmal mehr schikaniert