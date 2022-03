Nawalny: "Taten sind die beste Unterstützung für mich"

Seit mehr als einem Jahr sitzt Russlands Oppositionsführer Nawalny bereits in Haft. Nun kommen neun Jahre hinzu.

Alexej Nawalny hatte sich erhoben, hatte sich kurz am Tisch festgehalten, in seiner Gefängnisuniform, anderes war nicht erlaubt, und hatte vor der Richterin Sätze voller Verachtung gesagt. Sätze, die das russische Justizsystem in aller Deutlichkeit beschreiben: "Finden Sie es nicht selbst demütigend, so zu tun, als seien Sie Richter und Staatsanwälte, und in Wahrheit sind Sie nur ein Gerät, das lediglich das wiedergibt, was man Ihnen am Telefon mitgeteilt hat?"

Es war sein letztes Wort in einem konstruierten ...