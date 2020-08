Nawalnys Ärzte in Omsk: Auf uns wurde kein Druck ausgeübt

Nach dem Transport des Kremlkritikers Alexej Nawalny nach Berlin haben die Ärzte in Sibirien Vorwürfe seines Teams zurückgewiesen, sie hätten unter Kontrolle der Behörden gestanden. "Wir haben den Patienten versorgt und wir haben ihn gerettet. Es gab keinen Einfluss von außen auf die Behandlung des Patienten", sagte der Chefarzt der Klinik in Omsk, Alexander Murachowski, am Montag.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Omsker Chefarzt Murachowski weist Behördeneinmischung zurück