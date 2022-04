Nehammer besucht Selenskyj in "den nächsten Tagen"

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) plant "in den nächsten Tagen" einen Besuch in der Ukraine und wird dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Das bestätigte das Bundeskanzleramt am Dienstag. Zuvor hatte Selenskyj in einer Videobotschaft an die ukrainische Bevölkerung, die in der Nacht auf Dienstag veröffentlicht wurde, nach einem Telefonat mit Nehammer den Besuch des österreichischen Regierungschefs "in der nächsten Zeit" angekündigt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Bundeskanzler Nehammer telefonierte am Montag mit Selenskyj