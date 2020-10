Nehammer: EU soll nicht erst an Grenze zu denken beginnen

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat bei einer Videokonferenz mit seinen EU-Amtskollegen den Vorschlag der EU-Kommission für eine neue EU-Asyl- und Migrationsstrategie grundsätzlich als positiv begrüßt. Wichtig sei aber, dass man nicht erst an der EU-Grenze zu denken beginne, erklärte er in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Wir müssen auch bei den Drittstaaten in unserer Nachbarschaft ansetzen und sie im Kampf gegen illegale Migration unterstützen", so der Minister.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Drittstatten im Kampf gegen illegale Migration unterstützen