Nehammer auf energiepolitischer Mission in Norwegen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Mittwoch für einen eintägigen Arbeitsbesuch zu energiepolitischen Themen nach Norwegen. Dabei lädt Nehammer zu einem Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Energiewirtschaft, trifft seinen norwegischen Amtskollegen Jonas Gahr Støre und besucht ein Projekt zur Speicherung von CO2, wie das Bundeskanzleramt im Vorfeld mitteilte. Begleitet wird Nehammer von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP).

Nehammer informiert sich in Oslo über geologische CO2-Speicherung

Erfahrungsberichte wollen Nehammer und Kocher vor allem zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) sammeln. Dabei wird CO2 in geologische Speicher gepumpt, zum Beispiel in leere Erdgas- oder Ölfelder. Die Technologie ist umstritten, etwa weil noch nicht klar ist, ob das CO2 auch langfristig eingeschlossen bleiben kann.

Für Norwegen ist die kommerzielle CO2-Speicherung ein wichtiger Schritt zur Erreichung der Pariser Klimaziele; seit 1996 wird die Technologie in dem skandinavischen Land praktiziert. Auch EU-Staaten wie Dänemark investieren bereits kräftig in diese Methode. In Österreich ist die geologische CO2-Speicherung derzeit noch verboten.

Zuletzt stellte jedoch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), der in seiner Funktion auch für Bergbau zuständig ist, ein Ende dieses Verbots noch im Herbst in Aussicht. Voraussetzung ist allerdings, dass das Parlament mit Zweidrittelmehrheit zustimmt. Der grüne Koalitionspartner steht dem Vorhaben skeptisch gegenüber.