Nehammer pocht auf Lastenteilung in EU bei Gasspeicher

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat betreffend der Pläne der EU-Kommission, EU-Staaten müssen ihre Gasspeicher bis 1. November jedes Jahr zu 90 Prozent gefüllt haben, auf Solidarität gepocht. Österreich gehöre zu den Ländern mit den größten Gasspeichern, vor allem in Relation zur Bevölkerung, erklärte Nehammer nach dem EU-Gipfel am Freitag in Brüssel. "Wenn wir gemeinsam viel Gas einspeichern sollen, dann braucht es eine Lastenverteilung."

SN/APA/AFP/ARIS OIKONOMOU Kanzler Nehammer bei zweitägigem EU-Gipfel in Brüssel