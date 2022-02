Nehammer: Swift-Ausschluss Russlands "derzeit kein Thema"

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bestätigt, dass der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift kein Thema beim EU-Sondergipfel am Donnerstag sein wird. Swift sei "derzeit in den Vorschlägen kein Thema", sagte Nehammer vor Beginn des Gipfels in Brüssel. "Die Aussetzung von Swift würde weniger die Russische Föderation als die Europäische Union treffen", so der Bundeskanzler.

SN/APA/AFP/POOL/GEERT VANDEN WIJNGA Nehammer bei EU-Sondergipfel zum Ukraine-Krieg