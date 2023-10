Nehammer fordert "entschlossenes Vorgehen" gegen Hamas

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat ein "entschlossenes Vorgehen" gegen die Hamas gefordert und sich klar gegen einen Waffenstillstand in dem Nahost-Konflikt ausgesprochen. Beim Kampf gegen die Hamas dürfte es "keine Kompromisse" geben, sagte er am Donnerstagabend beim EU-Gipfel in Brüssel. Österreich verstehe sich wegen seiner historischen Verantwortung als "Fürsprecher" Israels.

BILD: SN/APA/SLOVENCIC/MAX SLOVENCIK Kanzler gegen Waffenstillstand