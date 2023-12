Nelson Mandelas Erbe bröckelt

Zehn Jahre nach dem Tod des Nationalhelden ist es um die Chancengleichheit, für die er kämpfte, schlecht bestellt.

Nelson Mandela auf einem Graffito in Johannesburg.

Knapp 30 Jahre ist es her, dass Tata Madiba, wie ihn die Südafrikaner nennen, sein Land vom Apartheid-Regime befreite und in die Demokratie führte. Als erster gewählter Präsident gründete Nelson Mandela die Regenbogennation mit der Vision eines Rechtsstaats, mit Chancengleichheit als Grundlage einer inklusiven Gesellschaft. Er wollte solide Bildung für alle, gute Gesundheitsversorgung und anständige Jobs. Das nationale Interesse sollte über allem stehen. Doch vom Erbe des Freiheitskämpfers ist kaum etwas übrig. "Mandela wäre schwer enttäuscht über die Situation im Land", sagt Soziologe Roger Southall von der Witwatersrand-Universität in Johannesburg. "Er würde sagen, die Regierung sei vom Weg abgekommen."

Mandelas Partei, der Afrikanische Nationalkongress (ANC), der seit 1994 mit absoluter Mehrheit regiert, hat das Land mit seinen 62 Millionen Einwohnern über drei Jahrzehnte systematisch heruntergewirtschaftet. Armut, Arbeitslosigkeit und Kriminalität steigen stetig. Das Bildungs- und das Gesundheitssystem bröckeln. Die Regierung ist von Korruption, Vetternwirtschaft und Inkompetenz zerfressen. Staatseigene Betriebe gehen bankrott. Auch ein immer größer werdendes Haushaltsdefizit trägt zur Wirtschaftskrise bei.

Mandela war fünf Jahre lang Präsident. 1999 stellte er sich freiwillig nicht zur Wiederwahl, um für Parteikollegen Platz zu machen. Er war ein Demokrat mit Leib und Seele. Rückblickend zweifeln Südafrikaner das als Fehlentscheidung an. Denn mit Mandelas Abtritt ging es politisch und wirtschaftlich bergab.

Nachfolger Thabo Mbeki leugnete, dass das Immunschwächevirus HIV der Erreger der Aids-Erkrankung sei, und ließ in Südafrika keine Aids-Medikamente zu. Laut einer Harvard-Studie starben aufgrund dessen geschätzt 330.000 Südafrikaner, etwa 35.000 Babys wurden vermeidbar mit HIV geboren.

Nach Mbeki kam Jacob Zuma, dessen Name ein Synonym für den Begriff "State Capture", Ausbeutung des Staats durch Machtmissbrauch, wurde. Zuma stand in vergangenen Jahren immer wieder vor Gericht. Dem 81-Jährigen werden Korruption, Geldwäsche und Betrug in Milliardenhöhe vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft. Der Prozess gegen Zuma wurde bis heute jedoch immer wieder vertagt.

Als Cyril Ramaphosa 2018 die Präsidentschaft übernahm, war die Hoffnung zunächst groß, dass der 71-Jährige in die Fußstapfen Mandelas treten und Fehler des ANC korrigieren würde. Doch schnell stellte sich heraus, dass es dem reformorientierten Ramaphosa im ANC-Gefüge an Entscheidungsstärke fehlt. Auch er konnte der Selbstbereicherung kein Ende setzen.

Heute ist Südafrikas größtes Problem nicht mehr Schwarz gegen Weiß, sondern die wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Nach Angaben der Weltbank ist es das Land mit der weltweit größten Schere zwischen Arm und Reich.