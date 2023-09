NEOS entscheiden über EU-Wahl-Spitzenkandidatur im Jänner

Wer für die NEOS bei der Wahl zum EU-Parlament im Juni als Spitzenkandidat ins Rennen gehen wird, soll im Jänner feststehen. "Die Vorwahlen werden im Dezember starten und am 27. Jänner wird die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat bei einer Mitgliederversammlung in Vorarlberg gekürt", kündigte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck an. Die ehemalige NEOS-Spitzenkandidatin Claudia Gamon wird in Vorarlberg antreten.

