Nervenkrieg um die Geiseln im Gazastreifen

Die Hamas will durch Berichte über eine mögliche Freilassung von Geiseln eine mehrtägige Unterbrechung der Kampfhandlungen erwirken. Die will Israel unbedingt vermeiden.

Die Angriffe auf Gaza halten an. Eine Waffenruhe ist nicht in Sicht.

Nikolaus Wildner

Fünf Wochen nach dem Terror-Massaker der Hamas im Süden Israels scheint Israels Militäroffensive gegen die Terror-Machthaber im Gazastreifen nach Plan zu verlaufen, oder sogar noch besser, als Israel erwartet und erhofft hat. Schritt für Schritt, Zone für Zone arbeiten sich israelische Bodentruppen laut Armeeangaben in Richtung der Kommandozentralen der Hamas im Zentrum von Gaza-Stadt vor und machen auf ihrem Weg die militärische Infrastruktur der Hamas unschädlich. Bisher sollen sie 130 Hamas-Tunnel zerstört haben, neben dutzenden Waffenlagern und anderen militärischen Einrichtungen.

Militärisch hat die Hamas dem derzeitigen Vorgehen der israelischen Armee wenig entgegenzusetzen. In Israel hat vor dem ersten Einsatz von Bodentruppen in Gaza die Angst geherrscht, dass die Hamas viele Fallen vorbereitet haben könnte und die Bodenoffensive sehr verlustreich verlaufen würde. Doch zumindest in der momentanen Phase des Krieges scheint Israel der Hamas einen Schritt voraus zu sein.

Indes werden angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen die Rufe nach einer Feuerpause lauter, unter anderem vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNWRA), das selbst bereits 100 Mitarbeiter seit Kriegsbeginn verloren hat. Noch nie wurden so viele UN-Hilfskräfte in einem Konflikt getötet, teilte UNWRA am Freitag mit.

Der Hamas käme ein Waffenstill gleichwohl militärisch gelegen. Während einer mehrtägigen Feuerpause könnte sich die Hamas neu formieren, sich auf Israels Taktik einstellen und versuchen, größere Angriffe gegen die israelischen Truppen in Gaza vorzubereiten. Viele vermuten auch, dass der internationale Druck auf Israel mit der Zeit weiter wachsen wird.

Auf zunehmenden Druck der USA hat Israel am Donnerstag einer räumlichen begrenzten täglich vierstündigen taktischen Feuerpause zugestimmt. Ab jetzt sollen also jeden Tag in einem anderen Wohnviertel im Norden Gazas vier Stunden lang die Waffen ruhen, damit sich Bewohner über einen der zwei Fluchtkorridore in den Süden des Gazastreifens in Sicherheit bringen können oder zumindest die Möglichkeit bekommen, Vorräte zu besorgen.

Einen allgemeinen Waffenstillstand lehnen Israel und sein engster Verbündeter USA weiterhin ab. Vorerst gilt es für Israel, den militärischen Druck auf die Hamas aufrecht zu erhalten - und noch weiter zu erhöhen. In den vergangenen Tagen häuften sich gleichzeitig Berichte über angebliche Fortschritte zur Freilassung mehrerer israelischer Geiseln unter Vermittlung von Katar, das auch der Sitz der politischen Führung der Hamas ist. Berichtet wird von der möglichen Freilassung von 10 bis 15 Geiseln - davon die Hälfte amerikanische Staatsbürger - im Gegenzug für einen ein- bis dreitätigen Waffenstillstand.

Israel bringen solche Gerüchte in ein Dilemma. Einerseits will es jede Möglichkeit nutzen, um die 239 Geiseln lebendig aus Gaza zurückzubringen. Aber sollte Israel einer Einigung in Form des kolportierten Deals unter katarischer Vermittlung zustimmen, würde die Hamas zumindest teilweise die Kontrolle über die Abläufe des Krieges erlangen - mit Folgen, die Israels Führung vermeiden will. Es würde das Kriegsziel der Zerstörung der militärischen und politischen Strukturen der Hamas, und das möglichst schnell, klar gefährden.

Dementsprechend deutlich hat Israels Premier Benjamin Netanjahu Berichte über einen bevorstehenden Deal als "haltlose Gerüchte" zurückgewiesen. Bisher hatte Netanjahu einen Waffenstillstand nur für die Freilassung aller 239 israelischer Geiseln in Aussicht gestellt. Eine Forderung, die auch das Forum der Angehörigen der nach Gaza verschleppten Geiseln bekräftigt.

Für sie geht das Warten und Bangen vorerst weiter. Doch noch geben sie trotz allem die Hoffnung nicht auf, dass eine Einigung über die Freilassung ihrer Liebsten zustande kommt, bevor es zu spät ist.