Netanjahu gehen in Gaza die Optionen aus

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu gerät seit Monaten immer stärker in die Kritik des eigenen Lagers, weil er einen neuen Krieg im Gazastreifen vermeiden wollte. Die neuesten Entwicklungen könnten ihm nun keine andere Wahl lassen.

Es gibt wohl keinen Journalisten, den Benjamin Netanjahus Anhänger mehr hassen als Gideon Levy. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass der bekannteste Kommentator der links-liberalen israelischen Tageszeitung "Haaretz" nicht Israels Regierung und ihren Premier kritisiert und für das Leid der besetzten palästinensischen Bevölkerung verantwortlich macht. Er bezeichnet Israels Kampfpiloten als "Mörder", seine Politiker als Verbrecher.

Doch vor zwei Wochen verblüffte Levy seine Leser und verwandelte seine tägliche Kolumne in eine Lobeshymne für Israels Regierungschef. Netanjahu sei ein "Mann des Friedens", schrieb Levy, weil er trotz andauernder Provokationen der radikal-islamischen Hamas er keine Bodentruppen in den Gazastreifen entsandte: "Israels Rechte hat ihn wild angegriffen, damit er endlich losschlägt, tötet, zerstört." Doch Netanjahu habe diesem enormen innenpolitischen Druck monatelang wie ein Fels in der Brandung widerstanden und keinen neuen Krieg begonnen.