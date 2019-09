Netanyahu fordert Gantz zu Bildung von Einheitsregierung auf

Nach der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seinen ärgsten Rivalen Benny Gantz zur Bildung einer breiten Einheitsregierung aufgerufen. Die Ergebnisse zeigten, dass er die von ihm versprochene rechtsgerichtete Regierung nicht bilden könne, sagte Netanyahu am Donnerstag in einer Videobotschaft. Er rief Gantz auf, ihn "heute, jederzeit" zu treffen.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND/MENAHE Netanyahu lädt seinen Rivalen Gantz zu Gesprächen ein