Netanyahu-Gegner verhandeln unter Hochdruck neue Regierung

Die Gegner von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bemühen sich Stunden vor Ablauf einer Frist weiter um die Bildung einer Regierung. Yair Lapids Zukunftspartei und das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz hätten in der Nacht Koalitionsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen, teilten beide Parteien am Mittwoch in der Früh mit. Lapid muss aber bis 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit noch bis zu sechs weitere Partner für eine Parlamentsmehrheit ins Boot holen.

SN/APA/AFP/JACK GUEZ Die Uhr tickt für Oppositionsführer Lapid