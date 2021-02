Netanyahu in Korruptionsprozess erstmals wieder vor Gericht

Fast neun Monate nach Beginn des Korruptionsprozesses gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu ist der 71-Jährige wieder vor Gericht erschienen. In Begleitung seiner Anwälte kam er am Montag in den Gerichtssaal und trug dabei eine schwarze Maske. Außerhalb des Jerusalemer Bezirksgerichts demonstrierten Gegner Netanyahus lautstark. Der Ministerpräsident hatte seine Anhänger aufgefordert, wegen der Corona-Pandemie nicht zu kommen.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Proteste gegen Netanyahu vor Gerichtsgebäude in Jerusalem