Netanyahu legt alle Ministerposten nieder

Angesichts einer Korruptionsanklage hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu alle Ministerposten niedergelegt, die er zusätzlich innehatte. Das Büro des 70-Jährigen bestätigte am Donnerstag, in der kommenden Woche sollten seine Nachfolger bekanntgegeben werden. Das Amt des Ministerpräsidenten will Netanyahu trotz der Anklage behalten.

SN/APA (AFP)/GIL COHEN-MAGEN Netanyahu will Ministerpräsident bleiben