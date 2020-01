Netanyahu lobt Trump: USA haben Selbstverteidigungsrecht

Nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch die USA hat sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an die Seite Amerikas gestellt. "So wie Israel das Recht zur Selbstverteidigung hat, haben auch die Vereinigten Staaten exakt dasselbe Recht", sagte Netanyahu am Freitag nach Angaben seines Büros.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Israel unterstützt die Sichtweise der USA